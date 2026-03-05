На Дону 14 авторов молодежных проектов получат гранты по 500 тысяч рублей

В Ростовской области открыт прием заявок на ежегодный грантовый конкурс молодежных проектов, организованный региональным комитетом по молодежной политике. Четырнадцать авторов лучших инициатив получат по 500 тысяч рублей на их реализацию.

Конкурс проводится в рамках поддержки национального проекта «Молодежь и дети». Как отметил председатель комитета Олег Отроков, интерес к социальному проектированию среди молодежи стабильно высок.

«Ежегодно мы проводим конкурс и всегда получаем большое количество заявок. У молодежи есть интерес к социальному проектированию. Наша задача — поддерживать идеи ребят», – прокомментировал он.

Участвовать могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории области. Проекты принимаются по 16 различным направлениям, среди которых «Молодежное предпринимательство», «Добровольчество», «Развитие сельских территорий», «Патриотизм и гражданственность», «Медиа» и другие. Подать заявку можно до 31 марта.

Для помощи участникам работает «Проектный офис», где можно бесплатно проконсультироваться по доработке идей и подготовке документов для подачи на грантовые конкурсы, включая линейку «Росмолодежь.Гранты». Чтобы получить консультацию, необходимо заполнить анкету в Яндекс-форме.

Фото donland.ru