На трассе в Ростовской области машина во время обгона слетела с дороги, пострадал пассажир

22 ноября в Ростовской области серьезная авария произошла на автодороге Котельниково-Песчанокопское, где перевернулся легковой автомобиль и пострадал 22-летний пассажир. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 8.20 утра на 86 километре трассы в  Зимовниковском районе. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобилем «Шевроле Нива» совершал обгон. Он не убедился в безопасности маневра, слетел в левый резерв автодороги по ходу движения, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП травмы получил 22-летний пассажир. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото очевидцев из соцсетей

