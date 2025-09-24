Главная » Новости Ростовской области

На донской трассе в тройном ДТП погиб водитель

Смертельная авария произошла 24 сентября на федеральной трассе Р-260 в Морозовском районе Ростовской области.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 12.00. На 201 км + 500 м автодороги Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» столкнулись три автомобиля.

69-летний водитель на Chevrolet Niva, по предварительным данным, не справился с управлением транспортным средством и допустил столкновение с движущимися во встречном направлении большегрузами Scania и «КамАЗ».

«В результате ДТП водитель Chevrolet Niva от полученных травм скончался в медицинском учреждении», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, смертельная авария, в которой погиб водитель грузовика, произошла вечером 23 сентября на федеральной трассе М-4 «Дон».

Фото: Госавтоинспекция по РО

