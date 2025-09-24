В смертельной аварии на трассе М-4 «Дон» погиб водитель большегруза

Вечером 23 сентября в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла серьезная авария с участием двух большегрузов, погиб один из водителей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 21.40 минут на 956 км трассы в Красносулинском районе. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобилем Renault Premium в составе полуприцепа Krone не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль Foton в составе полуприцепа BONUM, которым управлял 27-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault Premium скончался до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции РО