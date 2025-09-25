Главная » Новости Ростовской области

Мотоциклист на трассе в Ростовской области упал и был задавлен насмерть

Смертельное ДТП произошло на автодороге Ростов — Ставрополь.

Вчера вечером, около 21.30, на 29 км +500 м автодороги Ростов — Ставрополь в Кагальницком районе Дона погиб 40-летний мотоциклист. Подробности рассказали в Гсавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и упал вместе с мотоциклом. Мужчину выбросило на встречную полосу движения, где на него наехал автомобиль Audi.

От полученных травм мотоциклист умер на месте аварии. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Госавтоинспекции РО

