Медузы угрожают запасам промысловой хамсы в Азовском море

Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря снижается из-за роста численности медуз.

Азовская хамса, ставшая основой судового промысла, оказалась под угрозой из-за массового распространения медуз и гребневиков. Такие выводы привели ученые Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства в монографии «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря».

Исследователи отмечают, что именно хамса определяет экономическую эффективность работы рыбопромыслового флота в Азовском море. Этот вид хорошо адаптируется к высокой солености воды и отличается быстрым воспроизводством. Однако периодические «колебания ее запаса», как указано в работе, «часто разорительны для судовладельцев».

Одной из ключевых причин возможного сокращения популяции является уязвимость хамсы к сезонным вспышкам численности гребневиков и медуз, чье количество растет в связи с прогревом и осолонением моря.

«В конкретных условиях повышения солености Азовского моря хамса, в особенности её воспроизводство, может быть уязвима к сезонному развитию популяций гребневиков и медуз, способных направить запас этого вида рыбы в диапазон низкой продуктивности», — подчеркивается в монографии.

Эти организмы, потребляя огромные объемы зоопланктона, лишают мальков хамсы кормовой базы, а также поедают икру и личинок, что подрывает популяцию на самой ранней стадии.

Донские ученые ищут способы защитить Азовское море от негативного воздействия медуз и проводят эксперимент с заградительными сетями.

Напомним, в начале текущего года ДГТУ представил Владимиру Путину проект по производству коллагена из медуз Азовского моря. Разработка, показанная на выставке наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в Москве, открывает новые возможности для фармацевтики, косметологии и ветеринарии.

