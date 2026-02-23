Главная » #Наука

Донские ученые представили Путину проект по производству коллагена из медуз Азовского моря

Производство коллагена из медуз поможет снизить экологическую нагрузку на Азовское море.

Ученые Донского государственного технического университета представили Владимиру Путину проект по производству коллагена из медуз Азовского моря. Разработка, показанная на выставке наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в Москве, открывает новые возможности для фармацевтики, косметологии и ветеринарии.

На стенде «Национальная экологическая и климатическая инициатива» глава ДНР Денис Пушилин сообщил Президенту РФ, что формируемый на базе АСИ научно-технологический задел ускорит достижение целей Стратегии развития Приазовья до 2040 года. В качестве примера был продемонстрирован проект ДГТУ. Потенциал вылова медуз оценивается примерно в миллион тонн в год, а мировой рынок коллагена, по прогнозам, вырастет с 4,7 млрд долларов в 2020 году до 10 млрд долларов к 2030 году.

«Потенциал производства – до 260 тысяч тонн в год. Это более 26% от общего потенциала вылова медуз», – отметил научный сотрудник Института живых систем ДГТУ Сергей Головин.

Инновационный проект был разработан в 2024 году коллективом кафедры «Биоинженерия» и в 2025 году получил федеральную субсидию по программе «Приоритет 2030». Дополнительную поддержку оказал Российский научный фонд, выделив грант.

Коллаген из медуз обладает высокой биосовместимостью с тканями человека, что делает его более безопасной и технологичной альтернативой сырью сельскохозяйственных животных.

«Трехмерные скаффолды на основе коллагена медуз Азовского моря применимы для in vitro тестирования противоопухолевых препаратов и персонализированного подбора лекарственной терапии», – пояснила заведующая кафедрой «Биоинженерия», профессор Института живых систем ДГТУ Евгения Кириченко.

Помимо медицины, материал может использоваться в тканевой инженерии, фармацевтике и косметологии. Также проект способствует снижению экологической нагрузки на Азовское море, где массовое распространение медуз угрожает биоразнообразию и пляжному туризму.

Исследование проводится в рамках реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья, координацией которой в ДГТУ занимается Институт исследований и инжиниринга Приазовья и Азовского моря, созданный в августе 2025 года.

Фото: ДГТУ

