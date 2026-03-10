Медицинские автомобили из Ростовской области отправятся в зону СВО

Министерство здравоохранения Ростовской области передало 11 автомобилей для нужд участников специальной военной операции.

После подготовки и оформления документов техника будет использоваться для выполнения задач в зоне СВО, информирует портал регионального правительства.

«Обеспечение медицинских услуг жителям Ростовской области остаётся и будет оставаться нашей ключевой задачей. Организация передачи транспорта не сказалась на доступности, качестве и оперативности медицинской помощи для жителей Дона. Хочу выразить признательность специалистам, участвовавшим в подготовке техники, а также всем, кто поддерживает наших военнослужащих на передовой», — отметил министр здравоохранения региона Наири Варданян.

Поддержка СВО, по словам представителей ведомства, является важной частью работы всего медицинского сообщества Ростовской области. В ближайшее время донской минздрав планирует передать в зону СВО еще 16 автомобилей.

Ранее мы рассказывали о том, что бойцам отряда «Ростов» передали внедорожники и квадроциклы.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»