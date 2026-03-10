Главная » Новости Ростовской области

Медицинские автомобили из Ростовской области отправятся в зону СВО

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Министерство здравоохранения Ростовской области передало 11 автомобилей для нужд участников специальной военной операции.

Новости Ростовской области

После подготовки и оформления документов техника будет использоваться для выполнения задач в зоне СВО, информирует портал регионального правительства.

«Обеспечение медицинских услуг жителям Ростовской области остаётся и будет оставаться нашей ключевой задачей. Организация передачи транспорта не сказалась на доступности, качестве и оперативности медицинской помощи для жителей Дона. Хочу выразить признательность специалистам, участвовавшим в подготовке техники, а также всем, кто поддерживает наших военнослужащих на передовой», — отметил министр здравоохранения региона Наири Варданян.

Поддержка СВО, по словам представителей ведомства, является важной частью работы всего медицинского сообщества Ростовской области. В ближайшее время донской минздрав планирует передать в зону СВО еще 16 автомобилей.

Ранее мы рассказывали о том, что бойцам отряда «Ростов» передали внедорожники и квадроциклы.

Фото: donland.ru

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Минздрав Ростовской области поддержка военнослужащих Ростовская область СВО
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru