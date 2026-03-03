Бойцам отряда «Ростов» передали внедорожники и квадроциклы

Отряд «Ростов», участвующий в боевых действиях в зоне СВО, получил очередную партию военной техники и снаряжения.

Груз был доставлен в пункт временной дислокации на запорожском направлении заместителем губернатора Ростовской области Дмитрием Водолацким.

В составе последней поставки — два внедорожника «УАЗ Патриот», четыре квадроцикла, пятьдесят раций, а также другое оборудование, необходимое для выполнения боевых задач, сообщает портал донского правительства.

Отряд «Ростов» специализируется на применении беспилотных летательных аппаратов. Причем подавляющее большинство операторов дронов, около 90% личного состава, являются уроженцами из Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Дмитрий Водолацкий отметил, что при формировании помощи учитываются пожелания бойцов отряда.

«Доставляемые на передовую техника и снаряжение сразу же идут в ход, сохраняя жизни солдат», — подчеркнул замгубернатора.

В рамках встречи также были проведены переговоры между представителями Правительства Ростовской области и бойцами отряда по вопросам текущей обстановки и тылового обеспечения.

Фото: donland.ru

