MAX расширил функциональность групповых звонков и добавил «Зал ожидания»

Мессенджер MAX расширил возможности групповых звонков. Теперь в нем появился «Зал ожидания» для организаторов.

Как сообщили в пресс-службе MAX, в мессенджере также теперь есть функция «Поднять руку» для участников. Это очень важно для образовательного процесса во всех регионах России. Кроме того, создатели конференций теперь могут регулировать подключение участников с помощью «Зала ожидания». А собеседники — сигнализировать о желании высказаться с помощью функции «Поднять руку». Также пользователи получили возможность обмениваться сообщениями в чате встречи и сохранять записи разговоров, которые автоматически отправляются в папку «Избранное».

Для организации группового видеозвонка в групповом чате нужно выбрать значок телефонной трубки, которая располагается в верхней части экрана, и нажать на кнопку «Подключиться к звонку». И тогда у участников появится плашка «Звонок в чате» с кнопкой «Подключиться». Длительность конференций не ограничена ни временем, ни числом участников.

Фото из архива