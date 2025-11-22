Массированную атаку вражеских БПЛА отразили в шести районах Ростовской области

В ночь на 22 ноября украинские дроны вновь атаковали Ростовскую область.
«Минувшей ночью наши военные отразили воздушную атаку в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах», — сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.
К счастью, обошлось без пострадавших. Есть последствия на земле.
Административное здание и техника во дворе были повреждены в Миллерово. В хуторе Тренёвка Миллеровского района пострадали хозпостройка и гараж на подворье, выбиты стекла в одном из домов.
Информация о последствиях на земле уточняется.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России уничтожены 69 украинских БПЛА самолетного типа, из них 16 – над территорией Ростовской области.
Напомним, в ночь на 21 ноября силами ПВО в Ростовской области были перехвачены 7 бесапилотников.
Фото из архива