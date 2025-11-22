Массированную атаку вражеских БПЛА отразили в шести районах Ростовской области

В ночь на 22 ноября украинские дроны вновь атаковали Ростовскую область.

«Минувшей ночью наши военные отразили воздушную атаку в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах», — сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

К счастью, обошлось без пострадавших. Есть последствия на земле.

Административное здание и техника во дворе были повреждены в Миллерово. В хуторе Тренёвка Миллеровского района пострадали хозпостройка и гараж на подворье, выбиты стекла в одном из домов.

Информация о последствиях на земле уточняется.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России уничтожены 69 украинских БПЛА самолетного типа, из них 16 – над территорией Ростовской области.

Напомним, в ночь на 21 ноября силами ПВО в Ростовской области были перехвачены 7 бесапилотников.

Фото из архива