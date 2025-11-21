Главная » Происшествия

200 домов в донском хуторе были ночью без электричества из-за ночной атаки украинских дронов

Силами ПВО в Ростовской области были перехвачены 7 беспилотников.

В ночь на 21 ноября Ростовская область вновь подверглась вражеской атаке. Системы ПВО работали в Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал, однако были  последствия на земле, сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

«В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов, — рассказал подробности глава региона. — Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади 4 квадратных метра. Подачу электроэнергии специалисты к утру восстановили».

Утром были уничтожены БПЛА в Тацинском районе. Всего, по информации Минобороны РФ, в воздушном пространстве Ростовской области  уничтожено и перехвачено 7 беспилотников.

