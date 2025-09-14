Главная » Новости Ростовской области

Магнитные бури уровня G1 идут на Ростовскую область

На чтение 2 мин Просмотров 13 Опубликовано

Возмущенной магнитосфера Земли может оставаться до шести суток.

Новости Ростовской области

Магнитные бури уровня G1 прогнозируются с вечера 14 сентября и до полудня 16 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Причина магнитных бурь, по мнению ученых, — образовавшаяся на Солнце крупная корональная дыра, производящая быстрый солнечный ветер. Пик магнитных бурь придется на ночь с 14 на 15 сентября и утро 16 сентября.

«Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует в настоящее время широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток. С утра 14 сентября скорость ветра начнёт быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до 500-600 км/с 14-15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с 16 сентября», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что сентябрь 2025 года показывает нетипично высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, то есть по одному событию каждые трое суток. Это в 10 раз чаще, чем темп в августе, когда за 31 день месяца была зарегистрирована только одна буря.

По мнению эксперта Елены Резник, метеочувствительные или метеозависимые люди могут чувствовать недомогание во время магнитных бурь.

Изображение от freepik 

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

магнитные бури метеозависимость погода погода на Дону Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru