Магнитные бури уровня G1 идут на Ростовскую область

Возмущенной магнитосфера Земли может оставаться до шести суток.

Магнитные бури уровня G1 прогнозируются с вечера 14 сентября и до полудня 16 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Причина магнитных бурь, по мнению ученых, — образовавшаяся на Солнце крупная корональная дыра, производящая быстрый солнечный ветер. Пик магнитных бурь придется на ночь с 14 на 15 сентября и утро 16 сентября.

«Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует в настоящее время широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток. С утра 14 сентября скорость ветра начнёт быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до 500-600 км/с 14-15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с 16 сентября», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что сентябрь 2025 года показывает нетипично высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, то есть по одному событию каждые трое суток. Это в 10 раз чаще, чем темп в августе, когда за 31 день месяца была зарегистрирована только одна буря.

По мнению эксперта Елены Резник, метеочувствительные или метеозависимые люди могут чувствовать недомогание во время магнитных бурь.

Изображение от freepik