«Красный котельщик» поддержал региональную акцию «Дон помнит»

В канун 81-й годовщины Великой Победы волонтеры Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) благоустроили братские могилы на Старом кладбище Таганрога.

В преддверии Дня Победы по всей Ростовской области тысячи волонтеров приводят в порядок мемориальные комплексы, воинские захоронения и другие объекты, посвященные Великой Отечественной войне, выражая уважение к истории нашей страны и ее героям.

«Красный котельщик» традиционно участвует в патриотических акциях. Волонтеры ТКЗ провели субботник на братских могилах старого кладбища Таганрога: очистили территорию от мусора и сорной травы, обновили краску и побелку, привели в порядок мемориал павшим воинам.

Аналогичные работы здесь проходят ежегодно перед крупными памятными датами, такими как День Победы, День памяти и скорби, а также День освобождения Таганрога.

Фото «Красного котельщика»

