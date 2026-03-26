В Ростовской области по итогам февраля 2026 года зафиксирован рост медианной предлагаемой зарплаты до 71,5 тысячи рублей, что на 10% выше показателя годичной давности.

Такие данные приводит исследование hh.ru, которое также показывает, какие профессиональные сферы лидируют по доходам и как регион выглядит на фоне соседей по Южному федеральному округу.

Наибольший уровень дохода в регионе демонстрирует сфера административного персонала, где средняя предлагаемая зарплата достигла 140 тысяч рублей. Вслед за ней идут транспорт и логистика (134,8 тыс. рублей), топ-менеджмент (133,8 тыс. рублей), домашний персонал (107 тыс. рублей) и сфера стратегий и инвестиций (106 тыс. рублей).

При этом самый значительный прирост по сравнению с февралем 2025 года также отмечен у административного персонала — на 80,8 тыс. рублей. На втором месте по темпам роста оказались транспорт и логистика с увеличением на 45,8 тыс. рублей, на третьем — домашний персонал (плюс 37,4 тыс. рублей). Также в лидерах роста автобизнес (плюс 11 тыс. рублей) и сфера продаж, где зарплата выросла на 9,3 тыс. рублей, достигнув 74,5 тыс. рублей.

Если рассматривать конкретные специализации, то самыми высокооплачиваемыми профессиями в феврале стали сварщики с предложением в 274,9 тыс. рублей. За ними следуют курьеры (190 тыс. рублей), монтажники (164,7 тыс. рублей), электромонтажники (160 тыс. рублей) и прорабы (159 тыс. рублей).

В рейтинге регионов ЮФО Ростовская область заняла второе место по уровню средней предлагаемой зарплаты, уступив только Краснодарскому краю (75 тыс. рублей) и опередив Волгоградскую область (63,6 тыс. рублей), Республику Адыгея (60,6 тыс. рублей), Астраханскую область (59,4 тыс. рублей) и Республику Калмыкия (49,1 тыс. рублей).

