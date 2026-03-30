Из-за выезда на встречную полосу ребенок и двое взрослых погибли в страшной аварии на трассе Ростов – Ставрополь

Вечером 29 марта в Ростовской области на трассе Ростов – Ставрополь» произошло смертельное столкновение трех автомобилей, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в Кагальницком районе около 19.25 на 29 км дороги, вне населенного пункта. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ». После этого Skoda врезалась в двигавшуюся в попутном направлении Toyota Camry.

В результате происшествия водитель Skoda Octavia Октавии» и два его пассажира 38 и 4 лет скончались на месте до прибытия медиков. Кроме того, 46-летнийв одитель «КамАЗа» был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Прокуратурой по факту аварии организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Фото Госавтоинспекции РО

