Из-за непогоды ограничено движение на трассе Р-260 в Ростовской области

8 февраля в Ростовской области из-за ухудшения погоды временно ограничили движение на трассе Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск. Решение принято для повышения безопасности на дорогах.

Ограничение действует с 196-го километра трассы, на участке, прилегающем к границе с Волгоградской областью. Госавтоинспекция региона призывает водителей учитывать эту информацию при планировании поездок.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании маршрута, строго соблюдать требования дорожных знаков и указания сотрудников ДПС. Берегите себя и будьте внимательны на дороге», — подчеркнули в ведомстве.

Подобные меры вводятся региональной Госавтоинспекцией при осложнении метеоусловий, таких как гололед, сильный снегопад или туман, чтобы минимизировать риск аварий.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области пассажирка выпала из автомобиля и погибла утром 7 февраля.

