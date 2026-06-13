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В Таганроге юные экскурсоводы открыли новый сезон

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С их помощью школьники изучают историю родного города через эффективный формат «равный — равному».

#Образование

.В Таганроге в первую декаду июня на базе Станции юных туристов начал работу отряд «Юный экскурсовод». Проект, который успешно реализуется с 2021 года, открыл новый сезон, подтвердив свою востребованность среди школьников. Мероприятие организовано в рамках национальных и региональных проектов «Молодежь и дети» и «Педагоги и наставники», которые направлены на воспитание гармонично развитой личности, профориентацию молодежи и развитие наставничества, рассказали в алминистрации Таганрога.

В отряде педагоги Станции юных туристов выступают в роли наставников для воспитанников. Взрослые не только курируют юных гидов, но и проводят для них тренинги по развитию профессиональных навыков — ораторскому мастерству и методике подачи материала, а также знакомят с успешными практиками экскурсоводческой деятельности. Такая система «педагог — наставник» позволяет передавать уникальные знания и формировать у школьников устойчивые профессиональные компетенции.

В рамках летней смены отряд запланировал для воспитанников пришкольных лагерей пешеходные экскурсии по историческим местам Таганрога. Программа включает три ключевых маршрута, охватывающих главные достопримечательности города. Юные гиды превращают изучение родного края в увлекательное приключение, делясь знаниями со сверстниками. Эффективность формата «равный — равному» подтверждается практикой: информация от сверстника усваивается легче и вызывает больший интерес, чем стандартный урок. Для самих экскурсоводов это ценный опыт публичных выступлений, работы в команде, ответственности и сохранения культурного наследия.

Особенность проекта — официальное трудоустройство участников. Все юные экскурсоводы трудоустроены через центр занятости населения при содействии Управления образования Таганрога. Заработная плата по вакансиям, подходящим для трудоустройства подростков, установлена не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени, уточнили в правительстве Дона.

Фото: администрация г. Таганрога, правительство РО

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Таганрогская правда

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