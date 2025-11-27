Губернатор Слюсарь потребовал навести порядок в системе записи к врачам

Электронная запись сократила очереди в регистратурах Ростовской области в 4 раза.

На Дону продолжается цифровизация системы здравоохранения, направленная на повышение доступности медицинской помощи для жителей региона. Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул необходимость нормализации системы записи к врачу как через онлайн-сервисы, так и традиционным способом через регистратуры.

Эта тема была поднята 27 ноября на заседании правительства региона. Глава донского Минздрава Наири Варданян сообщил о масштабной технической модернизации: за пять лет в медучреждения поставлены 22 тысячи компьютеров, свыше 500 аппаратно-программных комплексов и внедрены 11 централизованных подсистем.

Одним из ключевых достижений стал региональный портал здоровьедона.рф, запущенный в ноябре 2024 года и объединивший все государственные медицинские организации. Еженедельно через портал записываются более 15 тысяч пациентов, что позволило сократить очереди в регистратурах более чем в 4 раза.

Однако губернатор отметил, что нельзя полагаться исключительно на цифровые решения. Ситуация с очередями в областной клинической больнице продемонстрировала необходимость баланса между инновационными и традиционными подходами.

«Цифровые технологии — это замечательно, но инцидент в РОКБ, когда пациенты столкнулись с огромными очередями, продемонстрировал, что есть еще базовые процессы, требующие доработки. Речь идет о внедрении электронных систем записи, оптимизации потоков пациентов и маршрутизации. Важно, чтобы эти элементы гармонично сочетались между собой. Но самое главное — это наведение порядка в системе записи на прием к врачу», — заявил Слюсарь.

Глава региона поручил Минздраву РО доработать систему электронной записи для создания единого безбарьерного маршрута пациентов в поликлиниках, сочетающего цифровые и традиционные форматы обслуживания.

