Губернатор Слюсарь поставил задачу по комплексному обеспечению землей участников СВО

Власти Ростовской области намерены увеличить земельный фонд для участников СВО.

На оперативном совещании в правительстве Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь поставил задачу по обеспечению земельными участками участников специальной военной операции и членов их семей, подчеркнув необходимость комплексного подхода к решению этого вопроса.

На данный момент в регионе уже выделено 457 участков, еще 435 включены в перечень для предоставления, однако потребность в такой мере поддержки остается высокой, информирует портал донского правительства.

Как доложил первый заместитель губернатора Алексей Господарев, в соответствии с федеральным законодательством кавалеры ордена Мужества и Герои России имеют право на бесплатное предоставление земли, а ветераны боевых действий без этих наград могут арендовать участки за 1 рубль для ведения садоводства и огородничества.

Для увеличения земельного фонда рассматривались два основных варианта. Первый — присоединение к населенным пунктам пустующих прилегающих территорий, что, по данным Росреестра, юридически возможно. Второй вариант, предложенный главой Ростова Александром Скрябиным, предполагает использование участков, высвобождающихся после сноса аварийного жилья, ключевым преимуществом которых является наличие готовых инженерных коммуникаций.

Губернатор поручил сделать акцент на проработке именно второго варианта.

«Идея хорошая, но поручил правительству особо проработать вопрос подведения коммуникаций к таким участкам, поскольку без электричества и воды строительство на такой земле будет осложнено. Нам нужно не формально выполнить федеральный закон, а реально обеспечить условия для жизни семьям тех, кто выполнял свой боевой долг», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Муниципалитетам Ростовской области предстоит провести полный анализ всех потенциально неиспользуемых территорий для максимального удовлетворения потребностей льготных категорий.

Фото: donland.ru

