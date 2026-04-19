Готовим вкуснейший террин с шампиньонами

Сегодня мы приготовим террин – несмотря на необычное замысловатое название, это очень простое блюдо, которое легко можно сделать из доступных продуктов, а выглядит оно празднично. Его можно подавать горячим как основное кушанье, но лучше холодным – как альтернативу магазинным мясным деликатесам.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г,

куриная печень – 700 г,

бекон – 200 г,

шампиньоны – 200 г,

лук репчатый – 1 головка,

петрушка – 5 г,

чеснок – 2 зубчика,

тимьян – 1 веточка свежего (или 2 г сушеного),

яйца куриные – 2 шт.,

сахар – 5 г,

мускатный орех – 1 г,

соль и перец – по вкусу,

масло растительное – для жарки.

Приготовление

Грибы нужно мелко нарезать и обжарить на хорошо разогретой сковороде в небольшом количестве масла на сильном огне 5 минут, постоянно помешивая. Затем добавить мелко нарезанный лук и обжаривать еще 2-3 минуты до мягкости.

Теперь куриное филе и печень пробиваем с яйцами в блендере или пропускаем через мясорубку. Смешиваем измельченные филе и печень с обжаренными грибами и луком, добавляем натертый на мелкой терке или пропущенный через пресс чеснок, листья тимьяна, сахар, специи и всё хорошо перемешиваем.

Берем хлебную форму размером 25х10 см, застилаем силиконизированным пергаментом для выпечки, внахлест выкладываем бекон, выливаем подготовленную массу, закрываем слайсами бекона, накрываем фольгой и ставим на противень с глубокими бортами. Разогреваем духовку до 150 градусов. Заливаем в противень горячую воду так, чтобы она доходила до 1/3-1/2 формы террина и отправляем его в духовку примерно на 1,5 часа. Даем нашему блюду полностью остыть при комнатной температуре и после этого ставим в холодильник.

Наш террин с шампиньонами готов! Выглядит необычно и аппетитно. Режем его вдоль тонкими кусочками и подаем с любимым гарниром, например, с запеченной картошкой, пюре или с овощами-гриль. Очень вкусно!

Кулинарные истории

Террин — блюдо французской кухни, которое представляет собой нечто среднее между паштетом, рулетом и запеканкой. Название произошло от французского слова terrine — «керамическая форма для запекания». Изначально блюдо готовили именно в такой форме, которая позволяла продуктам медленно томиться, сохраняя все ароматы и соки. Со временем термин «террин» стал обозначать не только саму форму, но и способ приготовления — многослойное плотное блюдо из мяса, рыбы, овощей или даже фруктов, которое обычно подается охлажденным.

Террин появился в средневековье, когда французские повара экспериментировали со способами консервирования пищи. Принцип приготовления — смешивать мясо с пряностями и другими ингредиентами, затем прессовать их в форме и долго запекать в духовке. Этот процесс позволял продлить срок годности продукта, что было важно во времена, когда существовали проблемы с хранением пищи.

В период эпохи Возрождения террин стал популярным блюдом на королевских столах. Французские повара разработали различные варианты терринов, добавляя в них разнообразные ингредиенты — от фарша до рыбы и овощей. Каждый регион Франции имел свои традиционные рецепты, отражающие местные кулинарные предпочтения и доступные ингредиенты. Со временем террин приобрел популярность во многих странах мира, а его рецепты были адаптированы под местные кулинарные традиции и вкусы.

Есть два способа приготовления терринов: традиционный — блюдо готовится в духовке, холодный – делается без запекания при помощи желатина — готовые продукты измельчают, заливают желатином, перемешивают, помещают в форму под крышку и затем в холодильник. В традиционном террине фарш и пласты продуктов лучше выкладывать слоями, каждый слой рекомендуется промазывать маслом или выстилать кусками бекона. Чтобы террин запекся равномерно и не подгорел, под него ставят противень с водой. Перед нарезкой желательно выдержать блюдо в холодильнике не менее 10 часов.

Подготовила Елена Векслер

Изображение от freepik