Госинспекция труда в Ростовской области разъяснила правила работы в условиях сильных морозов

Сотрудник вправе отказаться от работы при несоблюдении норм по обогреву.

Государственная инспекция труда в Ростовской области напомнила о строгом соблюдении норм охраны труда при работе в условиях низких температур.

Трудовая деятельность на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях в холодный период признается работой с вредным производственным фактором, и основная ответственность за безопасность сотрудников лежит на работодателе.

Так, работодатель обязан допускать к таким работам только сотрудников, прошедших предварительный медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний. Кроме того, необходимо бесплатно обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты — утепленной спецодеждой, обувью, рукавицами и головными уборами, соответствующими погодным условиям.

При температуре ниже -40° требуется дополнительная защита лица и органов дыхания. Также работодатель должен предоставлять специальные оплачиваемые перерывы для обогрева в теплом помещении, которое должно располагаться не далее 150 метров от рабочего места. В таком помещении необходимо поддерживать температуру на уровне +21–25°, оборудовать его скамьями, устройствами для обогрева рук и ног, обеспечить работников горячим питьем. Обеденный перерыв также должен проходить в теплых условиях.

Продолжительность непрерывной работы на холоде и количество перерывов регламентируются в зависимости от температуры воздуха и скорости ветра, согласно Методическим рекомендациям МР 2.2.7.2129-06. При экстремально низких температурах, например, ниже -30°, планирование тяжелых физических работ не рекомендуется.

Каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. Если условия не соблюдаются, а работодатель не обеспечивает необходимые средства защиты и обогрев, сотрудник вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, предварительно уведомив об этом работодателя, и такой отказ не считается дисциплинарным проступком.

«В условиях аномальных морозов работодатели обязаны уделять особое внимание здоровью своих сотрудников, — отмечает Юрий Моргунов, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Ростовской области. — Необходимо организовать правильный режим труда и отдыха, обеспечить работников тёплой спецодеждой и доступом к обогревателям. Эти меры помогут предотвратить переохлаждение и производственный травматизм. Мы призываем работников правильно использовать выданные средства индивидуальной защиты, а работодателей — строго соблюдать трудовое законодательство».

Иллюстрацию сделал GigaChat