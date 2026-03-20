Госавтоинспекция Ростовской области усилит контроль за нетрезвыми водителями в выходные

В предстоящие выходные, с 20 по 22 марта, донская Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах в рамках специального мероприятия «Нетрезвый водитель».

Новости Ростовской области

Эта мера направлена на предотвращение аварий и повышение безопасности в период массовых поездок.

Как рассказали в ГАИ, основные усилия инспекторов будут сосредоточены на выявлении водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Патрулирование и проверки пройдут на основных магистралях, в городской черте и в зонах, прилегающих к местам отдыха.

«Работа будет вестись круглосуточно, с использованием как стационарных постов, так и мобильных рейдов», — уточняется в сообщении.

Управление автомобилем в нетрезвом виде по-прежнему остается одной из ключевых причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Ответственное поведение, отказ от поездки за рулем после употребления спиртного, напрямую влияет на безопасность всех, кто находится на дороге.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что наказание за вождение в состоянии опьянения существенно ужесточено. Даже незначительная доза алкоголя негативно сказывается на скорости реакции и концентрации внимания. В качестве безопасной альтернативы всегда можно воспользоваться услугами такси, попросить трезвого знакомого сесть за руль или выбрать общественный транспорт.

Ведомство призывает всех участников движения к строгому соблюдению ПДД, внимательности и взаимной ответственности для обеспечения спокойных и безопасных выходных.

Фото: ГАИ по РО

