На М-4 «Дон» в Ростовской области ведутся масштабные ремонтные работы в обоих направлениях

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области начались дорожные работы на нескольких участках, что потребует от водителей повышенного внимания и строгого соблюдения правил. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Новости Ростовской области

Работы ведутся в обоих направлениях. На северном направлении, с 936-го по 935-й километр, специалисты устанавливают дорожные блоки. В южном направлении проводятся работы на нескольких отрезках: демонтаж малых архитектурных форм (МБО) ведется на 958-м и 973-м километрах, ямочный ремонт — на 944-м – 945-м километрах, включая транспортную развязку, а также на 1093-м километре.

Кроме того, на 1014-м километре в южном направлении осуществляется ремонт краевого МБО.

В связи с этим водителей призывают быть осторожными, соблюдать установленные временные знаки, скоростной режим и безопасную дистанцию.

Фото: Минтранс РО из архива

