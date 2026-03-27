Городская Дума Таганрога отмечает 32-ю годовщину со дня первых выборов

За эти годы численность депутатов выросла более чем вдвое.

В Таганроге сегодня отмечают 32-летие со дня первых выборов в Городскую Думу, рассказал на своих информационных ресурсах председатель Городской Думы Роман Корякин. По его словам, эта дата символизирует становление и развитие местного самоуправления в городе.

27 марта 1992 года состоялись выборы депутатов Городской Думы I созыва. Тогда в состав представительного органа вошли 11 депутатов, а первым председателем стал Юрий Владимирович Стефанов. За прошедшие годы система претерпела изменения, и сегодня в Думе VIII созыва интересы избирателей представляют уже 25 депутатов. Городская Дума остается ключевым звеном во взаимодействии с населением в рамках единой системы публичной власти.

Как и 32 года назад, основной задачей депутатов является работа с жителями своих округов. «Слушать, слышать и помогать — вот наша главная задача», — подчеркнул Роман Корякин.

Фото: ТГ-канал Городской Думы Таганрога

