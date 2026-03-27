Глава Таганрога поздравила театральное сообщество с Международным днём театра

В Таганроге Международный день театра, который отмечается 27 марта, имеет особое значение для города, тесно связанного со сценическим искусством. Родина Антона Павловича Чехова, чьи произведения изменили мировую драматургию, уже почти два века хранит и развивает театральные традиции.

«В Таганроге театр — не просто форма досуга, а подлинная часть городской идентичности, живой организм, полный страсти, вдохновения и неиссякаемой творческой энергии. Мы  по праву гордимся профессиональным драматическим театром имени А.П. Чехова — одним из старейших на юге России», — написала в своих соцсетях и мессенджерах глава Таганрога Светлана Камбулова.

На протяжении 20 лет коллектив возглавляет заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ Сергей Герт. Под его руководством театр не только сохранил верность классическим традициям, но и смело осваивает новые художественные территории. В труппе сегодня служит 30 артистов — каждый со своим уникальным дарованием, преданный сцене и зрителю.

20 лет непрерывного художественного руководства — это целая эпоха в жизни театра, за которую были созданы десятки спектаклей, воспитано новое поколение актёров и сформирована та неповторимая творческая атмосфера, которая делает таганрогский театр узнаваемым и любимым далеко за пределами города.

Сегодня в жизни театра им. А.П. Чехова — знаковый период. В рамках нацпроекта «Семья» в историческом здании ведутся масштабные реставрационные работы. Их завершение намечено на 2027 год. Именно в этом году театр отметит свой 200-летний юбилей.

«На время проведения реставрационных работ у труппы театра — насыщенная гастрольная жизнь. Артисты покоряют сцены других городов России, и нет сомнений, что их талант, мастерство завоюют сердца зрителей по всей стране. Таганрожцы не останутся без встреч с любимыми спектаклями. На время реставрации сценической площадкой для спектаклей Чеховского театра стал Городской дом культуры», — рассказала глава Таганрога.

При этом театральная жизнь города не ограничивается одной профессиональной сценой. Множество любительских коллективов радуют зрителей яркими, самобытными и разнообразными постановками.

«Поздравляю всех, кто причастен к театральному делу: актёров и режиссёров, художников и бутафоров, костюмеров и осветителей, администраторов и билетёров — всех, без кого невозможно чудо театра. Вдохновения, творческих удач и заслуженного признания!», — пожелала Светлана Камбулова.

