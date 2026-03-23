Глава донского региона утвердил кадровые изменения в правительстве

Они обусловлены актуализацией задач в системе управления областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел кадровые перестановки в региональном правительстве, расширив полномочия ряда ключевых руководителей для повышения оперативности управления. Изменения призваны адаптировать систему власти под текущие задачи и ускорить реализацию крупных проектов.

Владимир Ревенко, курирующий ЖКХ и строительство, получил статус первого заместителя губернатора. В его ведение дополнительно перешло регулирование тарифов, что должно помочь в реализации срочных инфраструктурных проектов, таких как обеспечение водоснабжения в Гуково и Шахтах, а также модернизация ТЭЦ-2.

Анна Касьяненко, сохранив пост министра сельского хозяйства, назначена заместителем губернатора по АПК, что расширит возможности для поддержки аграриев. Дмитрий Шарков, вернувшийся из Администрации Президента РФ, займет должность заместителя губернатора по вопросам региональной политики и социальных коммуникаций; в числе его приоритетов — обеспечение избирательных прав жителей на предстоящих выборах в Госдуму. Также расширены полномочия первого заместителя Алексея Господарева, в чью зону ответственности теперь входит развитие информационной инфраструктуры и Министерства цифрового развития.

На том же совещании губернатор вручил награды заместителям министра финансов Ирине Мезенцевой, Андрею Веремейчуку и Дмитрию Скрипникову.

«В непростых условиях бюджетная система Ростовской области остается устойчивой — и это, безусловно, результат слаженной работы всего коллектива министерства. Искренне благодарю коллег за профессионализм и вклад в общее дело», — отметил Юрий Слюсарь.

Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ.

