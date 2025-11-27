ГИТ Ростовской области напоминает жителям Дона о сроках утверждения графиков отпусков

С наступлением декабря у работодателей и сотрудников появляется повод задуматься о планировании отпусков на следующий год. Своевременное оформление графика отпусков не только гарантирует права работников, но и способствует стабильной деятельности организаций и предприятий.

Согласно части 2 статьи 123 Трудового кодекса РФ, график отпусков является обязательным для обеих сторон трудовых отношений и должен быть утвержден не позднее чем за две недели до начала календарного года.

При формировании графика на 2026 год важно учесть несколько ключевых моментов. В него включаются все сотрудники, состоящие в штате на момент утверждения, включая внутренних совместителей. Отдельные категории работников — несовершеннолетние, ветераны и супруги военнослужащих — имеют право выбрать удобное для себя время отпуска. Их пожелания должны быть учтены как при составлении графика, так и в последующий период. Если новые сотрудники принимаются на работу после утверждения графика отпусков, в него необходимо внести соответствующие изменения, чтобы избежать рисков трудовых споров.

Продолжительность основного отпуска — не менее 28 календарных дней, при его разделении на части одна из них должна быть не меньше 14 дней. Работодатель не вправе устанавливать дополнительные ограничения, кроме предусмотренных ТК РФ. Для минимизации разногласий в графике рекомендуется указывать конкретные даты начала и окончания отпуска, а не только месяц. Нерабочие и праздничные дни, выпадающие на период отпуска, не включаются в его общую продолжительность.

«Грамотное и своевременное планирование отпусков – это не просто бюрократическая процедура, а важное обязательство работодателя, закрепленное в Трудовом кодексе. Согласно части 2 статьи 123 ТК РФ, «график отпусков является обязательным как для работодателя, так и для работника». Это подразумевает, что обе стороны трудовых отношений должны соблюдать этот график. Нарушение установленного расписания без согласия работника считается нарушением трудового законодательства», — подчеркивает руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области Ольга Баташева.

Изображение от freepik