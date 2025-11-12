Где жители Ростовской области могут скачать приложение «Радар.НФ»

Жители Ростовской области теперь могут установить мобильное приложение «Радар.НФ» через российский магазин приложений «РуСтор».

Приложение создано Общероссийским общественным движением «Народный фронт» и предназначено для оперативного информирования о беспилотных летательных аппаратах и диверсионных группах.

С помощью приложения пользователи могут быстро сообщать о подозрительных объектах: для этого нужно навести камеру смартфона на цель, выбрать тип угрозы, сделать снимок и отправить данные в федеральные службы. Система автоматически определяет геолокацию и направление движения, что ускоряет реакцию силовых структур.

Кроме того, «Радар.НФ» позволяет передавать информацию в МВД и МЧС России о других чрезвычайных происшествиях и правонарушениях. При отсутствии интернета приложение отправляет СМС с метаданными для фиксации сигнала, сообщает портал донского правительства.

В последнем обновлении добавлены обучающие материалы по тактической медицине и правилам поведения в кризисных ситуациях.

Отметим, что с момента запуска приложения поступило свыше 30 тысяч сигналов, которые помогли усилить защиту населенных пунктов и критической инфраструктуры. На текущий момент «Радар.НФ» установили более 1,9 миллиона человек.

Приложение доступно для Android на площадке RuStore и в магазине для экосистем Huawei AppGallery. Пользователи iOS могут найти инструкцию по использованию функционала на сайте Народного фронта.