Главная » Город

Елена Сирота приглашает на экскурсию по Таганрогскому некрополю

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

9 ноября депутат городской Думы, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота проведет очередную экскурсию по Таганрогскому некрополю.

Город

Елена Сирота приглашает всех интересующихся на тематическую экскурсию по Старому кладбищу «Вехи христианства», которая начнется в 14.00. Пришедших ждет рассказ об истории христианских церквей Таганрога, о священнослужителях и святых, подвизавшихся в нашем городе. 

Запись и подробности — сообщением в Тelegram или СМС по телефону: 8 (918) 552-83-44.

Встреча — у Храма Всех святых, пер. Лагерный, 2в.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

пешеходные экскурсии православие Старое кладбище Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru