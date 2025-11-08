Елена Сирота приглашает на экскурсию по Таганрогскому некрополю

9 ноября депутат городской Думы, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота проведет очередную экскурсию по Таганрогскому некрополю.

Елена Сирота приглашает всех интересующихся на тематическую экскурсию по Старому кладбищу «Вехи христианства», которая начнется в 14.00. Пришедших ждет рассказ об истории христианских церквей Таганрога, о священнослужителях и святых, подвизавшихся в нашем городе.

Запись и подробности — сообщением в Тelegram или СМС по телефону: 8 (918) 552-83-44.

Встреча — у Храма Всех святых, пер. Лагерный, 2в.

Фото из архива «Таганрогской правды»