Таганрогские соцработники сегодня отмечают профессиональный праздник

Система соцзащиты города объединяет шесть учреждений и более 800 сотрудников.

В Таганроге сегодня отмечают День социального работника — профессиональный праздник тех, для кого добросердечность, милосердие и отзывчивость стали главными принципами жизни. В городе система соцзащиты объединяет шесть учреждений, где трудятся более 800 человек, ежедневно обеспечивая поддержку свыше 55 тысяч граждан, особенно нуждающихся в помощи, рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Большинство сотрудников — женщины с огромным сердцем и сильной волей, готовые откликнуться на любую просьбу, подчеркнула глава. Специалисты помогают пожилым людям сохранять привычный уклад жизни, поддерживают семьи с детьми-инвалидами, заботятся об одиноких гражданах и становятся надежной опорой для тех, кто оказался в сложной ситуации. Работа социальных служб часто остается незаметной для широкой публики, но ее значимость трудно переоценить: каждая спасенная судьба и восстановленное доверие к миру — заслуга этих людей, выбравших профессию не ради карьеры, а из искреннего желания помогать.

«От всей души поздравляю с Днём социального работника всех представителей этой важной и благородной профессии! Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть ваш труд всегда будет оценён по достоинству. Огромное спасибо за ваше неравнодушие, самоотверженность и бесценный вклад в жизнь нашего города!» — написала Светлана Камбулова.

Фото: страница ВК МБУ «ЦСО г.Таганрога»