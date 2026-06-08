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Погода в Таганроге 8 июня: преимущественно солнце, есть вероятность кратковременного дождя, днем +25 °С, сильная магнитная буря

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Сегодня характер погод в Таганроге — переменчивый. Небосклон в основном безоблачный, температура воздуха — комфортная, однако синоптики не исключают вероятность кратковременных осадков. Ветер дует с юга и юго-запада, магнитная буря уровня 7 баллов.

#Погода

Утром температура воздуха составила +23 °С, ветер западный, 3 метра в секунду. В течение дня воздух прогреется до +25 градусов выше нуля, вечером на 2-3 градуса прохладнее, ночью градусник покажет комфортные +19… +20°С.

Сегодня преимущественно солнечная погода, однако днем есть вероятность местами небольшого летнего дождя. Влажность несколько повышенная, от 62% утром до 82 % во второй половине дня. Атмосферное давление держится на уровне 759 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс высокий, на 7 баллов, магнитное поле оценивается на столько же баллов, что соответствует уровню сильной магнитной бури.

Температура воды в Таганрогском заливе прогрелась до +24°С. Световой день увеличился до 15 часов 48 минут. Восход солнца был зафиксирован в 4.29, заход ожидается в 20.17.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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