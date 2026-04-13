В апреле садоводы и огородники активно ищут посадочный материал в интернете, однако выбор на маркетплейсах может быть сопряжен с рисками. На что обратить внимание при покупке рассады онлайн, рассказала начальник отдела испытаний семян испытательного центра Донского филиала ЦОК АПК Галина Бакалова.

В 2026 году Донской филиал центра оценки качества продукции АПК исследовал 1,7 тыс. партий семян общим объемом 15,7 тыс. тонн. Несоответствия стандартам были выявлены в 89 партиях весом 1,1 тыс. тонн, что составляет 7,2% от общего объема. Лаборатория анализирует всхожесть, чистоту, массу 1000 семян, наличие сорняков и вредителей. Семена должны соответствовать закону «О семеноводстве», приказу Минсельхоза России от 08.05.2024 № 246 и ГОСТам.

«Сорта сельскохозяйственных культур, которые внесены в распоряжение Правительства от 8 декабря 2022 года № 3835-р, должны быть внесены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию», – отметила эксперт.

Упаковка семян, реализуемых в розницу, должна содержать полную информацию согласно приказу Минсельхоза РФ от 6 апреля 2023 года № 347. На ней указываются ботаническое название, сорт, данные производителя, номер партии, дата упаковки, масса или количество семян. Если семена протравлены, должен быть указан препарат и предупреждение, что они не предназначены для пищи. Окрашивание семян в розовый, зеленый или синий цвет служит именно этой сигнальной цели.

«Человек, который покупает семена, должен быть уверен, что он получит именно то, что ему обещано и что ему необходимо, – говорит Галина Бакалова. – Главный из показателей для любого покупателя семян – всхожесть. Также в семенном материале не должно быть карантинных сорняков».

Особую опасность представляют ввозимые семена, которые могут содержать, например, амброзию, вызывающую аллергию. В семенах не должно быть скрытой вирусной и бактериальной инфекции.

«Эти инфекции на здоровье людей не влияют, а вот урожай могут свести на нет. Особенно прогрессируют вирусные инфекции на томатах, перцах, моркови и тыквенных культурах. Все эти качества проверяются во время исследований в лаборатории ЦОК АПК», – отметила специалист.

При выборе рассады нужно визуально оценить состояние корней и листьев – они должны быть здоровыми, без вредителей и пятен.

«Перед реализацией саженцы, луковицы, рассада обязательно должны быть исследованы на карантинные объекты. На них не должно быть опасных вредителей. К примеру, таких как калифорнийская щитовка, которая может просто не дать вырасти саженцу до плодоносящего возраста. Не менее опасны вирусные болезни, которые могут привести к уничтожению, как отдельных ветвей, так и целых деревьев», – говорит специалист ЦОК АПК.

Особого внимания требуют предложения с необычными растениями, например, «клубникой» нестандартных цветов и размеров.

«В принципе, всё, что распространяется под названием клубника — это земляника садовая, – предупредила эксперт. – Непривычный цвет, неестественные в региональных условиях обещания урожайности и размеры предлагаемых ягод, как правило, маркетинговый ход для увеличения продаж».

Эксперты рекомендуют перед покупкой на маркетплейсе проверить сорт в Государственном реестре селекционных достижений. Если его там нет, выращивание может быть не разрешено. Стоит анализировать фотографии на соответствие реальному виду растений, выбирать проверенных местных поставщиков, сверять изображения с официальных сайтов питомников и изучать отзывы, особенно те, где пользователи делятся опытом получения урожая. В целом, к новым предложениям стоит подходить осторожно.

Если же покупка сверхзаманчивого, но непроверенного материала все же состоялась, специалисты советуют сохранить скриншоты описания, изображений и чек. В случае несоответствия товара заявленным характеристикам это поможет потребовать возврата денег по Закону «О защите прав потребителей».

