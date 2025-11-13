Экскурсовод Сергей Датченко рассказал о Таганроге на форуме «Гостеприимные места России»

В ноябре Воронеж собрал самых активных волонтеров гостеприимства со всей страны. На итоговый форум «Гостеприимные места России» приехали более 100 участников из 47 регионов нашей страны и гостей из-за рубежа. Большинство мероприятий форума проходили на базе «Воронежского государственного университета инженерных технологий».

Ростовскую область представлял экскурсовод, региональный координатор волонтеров гостеприимства, Сергей Датченко. Выступление Сергея было посвящено теме «Почему туристам стоит приехать в Ростовскую область и Таганрог».

По словам Джуны Гедуговой, директора форума, заместителя руководителя движения «Волонтеры гостеприимства», жители Ростовской области оказались самыми активными участниками Всероссийской акции в соцсетях #МОЙТУРИЗМ2025. Из Таганрога было подано заявок больше, чем из остальных регионов. Творческие и креативные работы дончан отмечены дипломами.

Отдельно эксперты выделили работы советника директора по воспитанию школы №10 Натальи Глазковой в номинации «ФотоЭстафета: Открой свою Россию» и видео Марины Яковлевой в номинации «Рилс-Вызов: Лучший онлайн-гид своего региона!». Их ждут призы.

Программа форума включала практические мастер-классы, воркшопы, встречи с ведущими экспертами туриндустрии, иммерсивный квест «Воронеж — столица Черноземья», а также творческую зону, где участники создают авторские принты с символикой достопримечательностей России.

На форуме были представлены лучшие практики, рожденные в рамках марафона и акции #МойТуризм2025: уникальные туристические маршруты, яркий медиа контент, интерактивные экскурсии и мероприятия, популяризирующие путешествия по России.

«В первый день мы познакомились с городом через увлекательный интерактивный квест «Воронеж — столица Черноземья». Прошли 8 станций, каждая из которых раскрывала разные грани города и региона. Выполнение заданий помогло лучше понять богатство Воронежского края. А командный дух и активность сделали это мероприятие интересным», — рассказал Сергей Датченко.

На практической конференции состоялась презентация гостеприимных мест малой Родины. В программе форума приняли участие более 30 экспертов — практиков в сфере добровольчества, туризма, краеведения, культуры, экологии, медиа, IТ.

Последующие дни были посвящены изучению успешного опыта брендинга и медиа сопровождения в туризме, организации доступных путешествий, социального, инклюзивного, культурно-познавательного, семейного и эко-туризма.

Маршрут пешеходной экспресс-экскурсии «Вечерний Воронеж» по проспекту Революции позволил участникам форума ощутить особый колорит вечернего города, познакомиться с историей и архитектурой Воронежа. Обобщить полученные знания и адаптировать их для реализации в субъектах РФ, участники смогли на хакатоне «Код Гостеприимства».

Заключительный день форума был посвящен международным инициативам волонтеров гостеприимства в сфере въездного и международного туризма. А также в важном деле создания привлекательного образа России и гостеприимной обстановки для переселенцев, которые стремятся обрести в нашей стране новый дом, верных друзей и безграничные возможности.

В формате стратегической форсайт-сессии добровольцы, их наставники, партнеры и эксперты создавали сценарий перехода от локальной инициативы к масштабируемой общероссийской платформе.

Участниками форума принято решение создать Общероссийское движение волонтеров гостеприимства, которое станет платформой для реализации совместных проектов, обмена опытом и координации действий волонтерских групп и организаций. Волонтеры гостеприимства считают необходимым дальнейшее развитие и укрепление добровольческого движения в сфере гостеприимства, направленного на формирование позитивного образа России как страны, открытой для туристов, инвесторов и гостеприимной ко всем народам мира.

«Развитие движения «Волонтёры гостеприимства» — это путь в будущую профессию для тех, кто любит путешествовать, создавать события и праздники. Это возможность реализовать идеи на практике и найти единомышленников в сфере туризма и гостеприимства», — подчеркнул Станислав Аристов, руководитель проектного офиса по туризму ассоциации «Центральный Федеральный Округ».

Участники учились использовать нейросети и искусственный интеллект, чтобы создавать принты для футболок с достопримечательностями страны. В завершении форума состоялось дефиле в оригинальных футболках, приглашающих в путешествия по регионам.

«Каждый, кто любит свою малую Родину и гостеприимно ждет путешественников, стал в буквальном смысле носителем этой информации. Эти места становятся еще более привлекательными для путешественников благодаря гостеприимству местных жителей», — отметил Сергей Датченко.

Организаторы уверены, форум станет стимулом для дальнейшего развития внутреннего туризма и вдохновит россиян исследовать родину, открывая новые горизонты возможностей.

Проект реализован при грантовой поддержке Движения Первых. Организаторы: АНО «Бобровское Прибитюжье», проектный офис по туризму ЦФО, движение «Волонтеры гостеприимства».

Фото предоставлено Сергеем Датченко