Экскурсовод Сергей Датченко рассказал о Таганроге на форуме «Гостеприимные места России»

На чтение 4 мин Просмотров 42 Опубликовано

В ноябре Воронеж собрал самых активных волонтеров гостеприимства со всей страны. На итоговый форум «Гостеприимные места России» приехали более 100 участников из 47 регионов нашей страны и гостей из-за рубежа. Большинство мероприятий форума проходили на базе «Воронежского государственного университета инженерных технологий».

Новости Таганрога

Ростовскую область представлял экскурсовод, региональный координатор волонтеров гостеприимства, Сергей Датченко. Выступление Сергея было посвящено теме «Почему туристам стоит приехать в Ростовскую область и Таганрог».

По словам Джуны Гедуговой, директора форума, заместителя руководителя движения «Волонтеры гостеприимства», жители Ростовской области оказались самыми активными участниками Всероссийской акции в соцсетях #МОЙТУРИЗМ2025. Из Таганрога было подано заявок больше, чем из остальных регионов. Творческие и креативные работы дончан отмечены дипломами.

Отдельно эксперты выделили работы советника директора по воспитанию школы №10 Натальи Глазковой в номинации «ФотоЭстафета: Открой свою Россию» и видео Марины Яковлевой в номинации «Рилс-Вызов: Лучший онлайн-гид своего региона!». Их ждут призы.

Программа форума включала практические мастер-классы, воркшопы, встречи с ведущими экспертами туриндустрии, иммерсивный квест «Воронеж — столица Черноземья», а также творческую зону, где участники создают авторские принты с символикой достопримечательностей России.

На форуме были представлены лучшие практики, рожденные в рамках марафона и акции #МойТуризм2025: уникальные туристические маршруты, яркий медиа контент, интерактивные экскурсии и мероприятия, популяризирующие путешествия по России.

«В первый день мы познакомились с городом через увлекательный интерактивный квест «Воронеж — столица Черноземья». Прошли 8 станций, каждая из которых раскрывала разные грани города и региона. Выполнение заданий помогло лучше понять богатство Воронежского края. А командный дух и активность сделали это мероприятие интересным», — рассказал Сергей Датченко.

На практической конференции состоялась презентация гостеприимных мест малой Родины. В программе форума приняли участие более 30 экспертов — практиков в сфере добровольчества, туризма, краеведения, культуры, экологии, медиа, IТ.     

Последующие дни были посвящены изучению успешного опыта брендинга и медиа сопровождения в туризме, организации доступных путешествий, социального, инклюзивного, культурно-познавательного, семейного и эко-туризма.

Маршрут пешеходной экспресс-экскурсии «Вечерний Воронеж» по проспекту Революции позволил участникам форума ощутить особый колорит вечернего города, познакомиться с историей и архитектурой Воронежа. Обобщить полученные знания и адаптировать их для реализации в субъектах РФ, участники смогли на хакатоне «Код Гостеприимства».

Заключительный день форума был посвящен международным инициативам волонтеров гостеприимства в сфере въездного и международного туризма. А также в важном деле создания привлекательного образа России и гостеприимной обстановки для переселенцев, которые стремятся обрести в нашей стране новый дом, верных друзей и безграничные возможности.

В формате стратегической форсайт-сессии добровольцы, их наставники, партнеры и эксперты создавали сценарий перехода от локальной инициативы к масштабируемой общероссийской платформе.

Участниками форума принято решение создать Общероссийское движение волонтеров гостеприимства, которое станет платформой для реализации совместных проектов, обмена опытом и координации действий волонтерских групп и организаций. Волонтеры гостеприимства считают необходимым дальнейшее развитие и укрепление добровольческого движения в сфере гостеприимства, направленного на формирование позитивного образа России как страны, открытой для туристов, инвесторов и гостеприимной ко всем народам мира.

«Развитие движения «Волонтёры гостеприимства» — это путь в будущую профессию для тех, кто любит путешествовать, создавать события и праздники. Это возможность реализовать идеи на практике и найти единомышленников в сфере туризма и гостеприимства», — подчеркнул Станислав Аристов, руководитель проектного офиса по туризму ассоциации «Центральный Федеральный Округ».    

Участники учились использовать нейросети и искусственный интеллект, чтобы создавать принты для футболок с достопримечательностями страны. В завершении форума состоялось дефиле в оригинальных футболках, приглашающих в путешествия по регионам.

«Каждый, кто любит свою малую Родину и гостеприимно ждет путешественников, стал в буквальном смысле носителем этой информации. Эти места становятся еще более привлекательными для путешественников благодаря гостеприимству местных жителей», — отметил Сергей Датченко.

Организаторы уверены, форум станет стимулом для дальнейшего развития внутреннего туризма и вдохновит россиян исследовать родину, открывая новые горизонты возможностей.

Проект реализован при грантовой поддержке Движения Первых. Организаторы: АНО «Бобровское Прибитюжье», проектный офис по туризму ЦФО, движение «Волонтеры гостеприимства».

Фото предоставлено Сергеем Датченко

Таганрог туристический форум экскурсионные маршруты экскурсоводы
