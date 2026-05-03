Экс-директор ростовской компании заплатит 1,6 млн рублей за подкуп участника аукциона

Также суд запретил ему работать на руководящих постах.

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор бывшему генеральному директору компании «Моряк», признанному виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Как установило следствие, руководитель организации перевел на счет стороннего юрлица более 1 миллиона рублей. Эти деньги были переданы в качестве подкупа за то, чтобы компания-получатель отказалась от участия в аукционе.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону, поддержав позицию государственного обвинителя Волго-Донской транспортной прокуратуры, признал мужчину виновным по части 4 статьи 204 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,6 миллиона рублей. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

