ЕГЭ — 2026: в Таганроге есть две первые 100-бальницы

Стали известны результаты экзаменов по истории, литературе и химии. которые выпускники сдавали 1 июня.

В Ростовской области подвели первые итоги ЕГЭ по истории, литературе и химии. Эти предметы одиннадцатиклассники сдавали 1 июня. В Таганроге наивысший результат — 100 баллов — получили две выпускницы: школы № 21 (по химии) и лицея № 33 (по литературе).

В целом, почти 89% донских выпускников справились с первыми экзаменами: 1128 участников получили высокие баллы, а 63 человека набрали максимальные 100 баллов. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев в своем канале в соцсети «Макс». Он уточнил, что стобалльники есть в Таганроге, а также Азовском, Аксайском, Зерноградском, Мясниковском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Сальском районах, в Азове, Батайске, Волгодонске, Гукове, Донецке, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, и Шахтах.

Экзамен по истории сдавали 2171 человек, из которых более 80 баллов набрали 362 выпускника, а 11 получили высший результат. В ЕГЭ по литературе приняли участие 914 человек: 266 из них показали высокие результаты, 27 — максимальные. Химию в регионе сдавали 2123 выпускника. Свыше 80 баллов набрали 500 человек, а 25 получили 100 баллов.

«В сравнении с прошлым годом значительно улучшились результаты ЕГЭ по литературе: вырос средний балл — число высокобалльников и стобалльников. Отмечу, что эти статистические данные пока предварительные, у нас впереди еще резервные сроки и дополнительные дни», — добавил Андрей Фатеев.

Фото: donland.ru