«Единая Россия» провела третий окружной форум «Есть результат!»

Он прошел в Нижнем Новгороде и стал площадкой, где партия отчиталась о выполнении Народной программы в части поддержки детей и молодежи.

«Наши дети и молодежь – будущее России. В самом прямом смысле слова. На нас – ответственность за то, какими они вырастут, какие ценности будут нести, какие решения принимать. Такой и будет Россия завтрашнего дня. Естественно, мы хотим, чтобы наши дети и молодежь росли здоровыми. И развитыми – интеллектуально, нравственно, духовно. Были готовы к вызовам времени. Могли найти себя в жизни и реализовать свои мечты на Родине», — акцентировал внимание секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

За последние пять лет по инициативе «Единой России» по всей стране создано более 250 тысяч новых мест в детских садах, построено свыше 1 700 школ, отремонтировано более 6 500 образовательных учреждений. Бесплатным горячим питанием обеспечено 7 миллионов учащихся начальной школы. Партия инициировала капремонт студенческих общежитий – к 2030 году должно быть модернизировано 800 зданий, а также добивается создания в них семейных блоков. Кроме того, активно финансируется инфраструктура для регулярных занятий спортом.

По словам участников форума, системное обновление образовательной инфраструктуры дает измеримый эффект: создано более 330 IT-кубов и почти 550 технопарков. К 2030 году будут построены 25 кампусов мирового уровня и 100 передовых инженерных школ. А одним из самых успешных проектов стал «Профессионалитет». Благодаря поддержке партии удалось законодательно закрепить роль работодателя в образовательном процессе

«До конца 2030 года в «Профессионалитет» перейдет 100% колледжей России. Нам действительно удалось повысить престиж рабочих специальностей, которые так нужны сейчас в нашей стране», — заявил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» выступает не только автором законов, но и инструментом контроля качества на местах, а также надежным каналом обратной связи от граждан. Сейчас проходит сбор предложений в новую Народную программу. Проводят его не только в экспертном формате на форумах, которые пройдут в каждом регионе страны, но и на сайте: естьрезультат.рф.