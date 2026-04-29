«Единая Россия» предложила снизить долговую нагрузку на регионы, что поможет Ростовской области сберечь средства на соцобъекты, дороги и ЖКХ

Выплаты перенесут с текущего года на более поздний срок.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» о переносе сроков погашения бюджетных кредитов для регионов. Это решение позволит субъектам РФ направить высвободившиеся средства на социальные нужды и инфраструктурные проекты.

С соответствующим предложением партия выступила накануне. Депутаты единогласно одобрили его на собрании фракции в Госдуме. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева, в нынешних условиях это крайне важная мера для региональных бюджетов, которая даст возможность направить деньги на выполнение социальных обязательств.

Вице-спикер Госдумы, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко пояснила, как это скажется на развитии донского региона.

«Для Ростовской области это означает высвобождение порядка 507 млн рублей в 2026 году. Средства пойдут на ремонт дорог, модернизацию системы ЖКХ и строительство социальных объектов — то есть на то, что напрямую влияет на качество жизни людей», — подчеркнула Абрамченко.

Отметим, что поддержка регионов закреплена в народной программе партии. Кроме того, на Дону продолжается сбор предложений в ее новую редакцию — свои идеи можно направить через цифровую платформу естьрезультат.рф.

