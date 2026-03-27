«Единая Россия» добилась включения СНТ в программу социальной газификации

Такую задачу во время Послания Федеральному Собранию в 2024 году поставил Президент Владимир Путин.

При партийной поддержке за два года реализации программы упорядочили нормативные требования, адаптировали технические регламенты под специфику СНТ, ускорили процесс согласования документации по имущественным и земельным вопросам. Кроме того, удалось наладить взаимодействие СНТ с ППК «Роскадастр».

Сегодня программой могут воспользоваться владельцы садовых участков и зарегистрированных жилых домов в СНТ, расположенных на территории уже газифицированных населенных пунктов.

«Для садоводов, которые проводят на своих участках значительную часть времени или живут там постоянно, доступ к надёжному и экономичному энергоресурсу — ключевой элемент благоустройства и комфорта», — отметил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Валенчук.

Итогом большой работы стал график социальной догазицикации в 71 субъекте России: принято 76 тыс. заявок, заключено почти 65 тыс. договоров, 205 тыс. домовладений обеспечат техническую возможность подключения. Всего же по плану газификации подлежат 212 тыс. домовладений.

Стоит отметить значительный рост обращений садоводов по вопросам газификации: по сравнению с 2024 годом ведомства фиксируют втрое больше заявок.

