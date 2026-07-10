Главная » #В стране

Две семьи из Ростовской области стали победителями конкурса «Это у нас семейное»

На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

В День семьи, любви и верности в Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

#В стране

Среди 60 семей-победителей из 43 регионов — две из Ростовской области. Они получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

В финале на протяжении четырех дней команды выполняли оценочные задания и участвовали в мероприятиях, посвященных культурному коду России.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко обратился к финалистам.

«Наш Президент сказал, что Россия — это семья семей. И вы — это наглядный пример этого. Мне вчера посчастливилось немного поучаствовать, походить, посмотреть, как проходили конкурсные задания. Да, все волновались, соревнование было сложным. Но знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали — это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи — это гордость России», — сказал Сергей Кириенко.

От Ростовской области победили семья Дощеугловых, Егоровых, Панфиловых (11 человек, две многодетные ветви, династии математиков и инженеров связи) и семья Козоброд, Яровых из Таганрога и Ейска (7 человек, участники творческих конкурсов).

Добавим, всего во втором сезоне заявки на конкурс подали почти 200 тысяч семей со всей страны.

Фото: пресс-служба РСВ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru