Две семьи из Ростовской области стали победителями конкурса «Это у нас семейное»

В День семьи, любви и верности в Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Среди 60 семей-победителей из 43 регионов — две из Ростовской области. Они получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

В финале на протяжении четырех дней команды выполняли оценочные задания и участвовали в мероприятиях, посвященных культурному коду России.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко обратился к финалистам.

«Наш Президент сказал, что Россия — это семья семей. И вы — это наглядный пример этого. Мне вчера посчастливилось немного поучаствовать, походить, посмотреть, как проходили конкурсные задания. Да, все волновались, соревнование было сложным. Но знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали — это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи — это гордость России», — сказал Сергей Кириенко.

От Ростовской области победили семья Дощеугловых, Егоровых, Панфиловых (11 человек, две многодетные ветви, династии математиков и инженеров связи) и семья Козоброд, Яровых из Таганрога и Ейска (7 человек, участники творческих конкурсов).

Добавим, всего во втором сезоне заявки на конкурс подали почти 200 тысяч семей со всей страны.

Фото: пресс-служба РСВ