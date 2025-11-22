Два человека пострадали в ДТП с трактором на донской трассе

Авария с пострадавшими произошла 21 ноября на автодороге «Ростов-Волгодонск».

Сигнал о ДТП поступил в полицию 21 ноября в 17.34. На 7 км автодороги «Ростов-Волгодонск» в Семикаракорском районе, около хутора Потапов, 62-летний водитель на Hyundai Creta, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди трактором.

После столкновения трактор опрокинулся на левый бок.

«В результате ДТП пострадали пассажиры Hyundai Creta 54 лет и 21 года», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию во время движения, не отвлекаться на дороге и не превышать максимально допустимую скорость.

Фото: Госавтоинспекция по РО