Главная » Новости Ростовской области

Два человека пострадали в ДТП с трактором на донской трассе

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Авария с пострадавшими произошла 21 ноября на автодороге «Ростов-Волгодонск».

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию 21 ноября в 17.34. На 7 км автодороги «Ростов-Волгодонск» в Семикаракорском районе, около хутора Потапов, 62-летний водитель на Hyundai Creta, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся  с двигающимся впереди трактором.

После столкновения трактор опрокинулся на левый бок.

«В результате ДТП пострадали пассажиры Hyundai Creta 54 лет и 21 года», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию во время движения, не отвлекаться на дороге и не превышать максимально допустимую скорость.

Ранее мы рассказывали, что в центре Таганрога фура задела припаркованный Opel.

Фото: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария Госавтоинспекция ДТП Ростовская область ПДД происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru