Донское управление ветеринарии опровергло слухи о вспышке опасных инфекций у животных в Каменском районе

Специалисты управления ветеринарии Ростовской области опровергли слухи о биологической угрозе для животных в Каменском районе. Информация, появившаяся в ряде telegram-каналов, не соответствует действительной эпизоотической обстановке.

В ряде telegram-каналов появилась информация, что в Каменском районе Ростовской области МЧС рекомендовало местным жителям проявить осторожность при контакте с домашним скотом в связи со сложной инфекционной обстановкой. По информации источника, есть вероятность вспышки особо опасных инфекций среди сельскохозяйственных животных.

Как сообщили в ведомстве, в Каменском районе не издавалось никаких официальных рекомендаций от МЧС или ветеринарной службы, призывающих население ограничивать контакты с домашним скотом из-за сложной инфекционной ситуации. Распространявшиеся сообщения о вероятной вспышке особо опасных заболеваний среди сельскохозяйственных животных являются недостоверными.

В управлении призвали жителей района и области доверять исключительно официальным данным от государственной ветеринарной службы и МЧС России и не распространять непроверенные сведения. В ведомстве также предупредили, что распространение заведомо ложной информации об угрозе возникновения инфекций и мнимых рекомендациях МЧС может быть расценено как правонарушение.

