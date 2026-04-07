Главная » Новости Ростовской области

Донское управление ветеринарии опровергло слухи о вспышке опасных инфекций у животных в Каменском районе

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Специалисты управления ветеринарии Ростовской области опровергли слухи о биологической угрозе для животных в Каменском районе. Информация, появившаяся в ряде telegram-каналов, не соответствует действительной эпизоотической обстановке.

В ряде telegram-каналов появилась информация, что в Каменском районе Ростовской области МЧС рекомендовало местным жителям проявить осторожность при контакте с домашним скотом в связи со сложной инфекционной обстановкой. По информации источника, есть вероятность вспышки особо опасных инфекций среди сельскохозяйственных животных.

Как сообщили в ведомстве, в Каменском районе не издавалось никаких официальных рекомендаций от МЧС или ветеринарной службы, призывающих население ограничивать контакты с домашним скотом из-за сложной инфекционной ситуации. Распространявшиеся сообщения о вероятной вспышке особо опасных заболеваний среди сельскохозяйственных животных являются недостоверными.

В управлении призвали жителей района и области доверять исключительно официальным данным от государственной ветеринарной службы и МЧС России и не распространять непроверенные сведения. В ведомстве также предупредили, что распространение заведомо ложной информации об угрозе возникновения инфекций и мнимых рекомендациях МЧС может быть расценено как правонарушение.

Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

животные новости Ростовская область фейки
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru