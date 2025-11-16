Главная » #В стране

Донские виноделы завоевали главные награды на Российском винодельческом форуме

Донские виноделы вновь подтвердили свой высокий класс на IV Российском винодельческом форуме в Москве, завоевав ключевые награды национальной индустрии.

Мероприятие, собравшее ведущих производителей, экспертов и инвесторов, стало площадкой для демонстрации достижений и обсуждения перспектив развития винодельческой отрасли.

Ростовскую область на форуме представили предприятия «Цимлянские вина», «Эльбузд», «Винодельня «Ведерников» и «Дача Сердюка». В деловой программе особое внимание уделялось взаимодействию науки и производства, генетическим исследованиям и новым технологиям в виноградарстве. С докладами в рамках сессии «Будущее вина глазами ученых» выступили руководитель фермерского хозяйства «Винодельня Молчанова» Николай Молчанов и главный винодел «Винодельни «Ведерников» Гюльбала Зеидов.

Церемония награждения стала триумфом для донских производителей. Винодельня «Ведерниковъ» получила главный приз отрасли — Кубок Ассоциации виноградарей и виноделов России «Гран-при» в категории «Красные вина». Эксперты высоко оценили выдержанное красное сухое вино «Твёрдый знак» (ВВЪ) с защищённым географическим указанием «Долина Дона». А виноградники ООО «Старозолотовское» вошли в тройку лучших в стране и получили премию имени князя Льва Голицына.

«Для Ростовской области участие в этом форуме — не просто традиция, но и подтверждение её статуса как одного из ключевых центров виноделия России. Предприятия Дона неизменно демонстрируют высокий уровень качества своей продукции и активно участвуют в профессиональных обсуждениях, формируя будущее этой отрасли», — подчеркнули в донском минсельхозпроде.

Отметим, что общая площадь виноградников в Ростовской области — более 1,7 тысячи га. На Дону работает 16 лицензированных производителей вина. Производство винодельческой продукции по сравнению с 2024 годом выросло на 21% — до 2,88 млн бутылок, а виноматериалов — на 30%.

Ранее мы рассказывали, что вино донского производителя получило высшую награду на международном конкурсе в Шанхае.

Фото Марины Даренской из архива

