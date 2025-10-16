Главная » Новости Ростовской области

Донские приставы взыскали в бюджет страны более 3 млрд рублей

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

В 2025 году сотрудники Специализированного отдела судебных приставов Ростовской области взыскали в бюджет страны более 3 миллиардов рублей. Таковы итоги работы за 9 месяцев.

Всего на принудительном исполнении в спецотделе находились более 16 тысяч исполнительных производств. Кроме того, сотрудники возбудили 1340 исполнительных производств неимущественного характера. Среди них: предоставление жилых помещений, приведение в порядок дорог, обеспечение безопасности в учебных заведениях. Также исполнено 13 решений судов о сносе расселенных аварийных домов.

Также Специализированным отделом региона возбуждены особые исполнительные производства в отношении коррупционеров – в собственность государства переданы транспортные средства, жилые и нежилые помещения должников.

Фото: ФССП РО

