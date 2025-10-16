Главная » Новости Ростовской области

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 8-летней ростовчанки ее матерью

На ранее поданные заявления реакции правоохранителей не последовало.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении малолетней в Ростовской области.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Ростове-на-Дону женщина систематически избивает свою 8-летнюю дочь. Отмечается, что в правоохранительные органы по этому поводу направлялось заявление, однако девочке «не была оказана помощь».

По данному факту региональным следкомом проводится доследственная проверка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело, а своем докладе «дать правовую оценку деятельности органов профилактики», сообщили в ведомстве.

