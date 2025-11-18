Донские депутаты «Единой России» помогли социально значимым учреждениям Ростовской области

Парламентарии исполнили ранее полученные наказы избирателей.

Депутатами фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области продолжается работа по исполнению наказов избирателей. Депутаты донского парламента оказывают помощь детским садам и школам, образовательным и культурным учреждениям. Напомним, положения о благоустройстве социально значимых учреждений – среди положений народной программы «Единой России».

Так, председатель комитета донского парламента по местному самоуправлению, секретарь Азовского городского отделения «Единой России» Владимир Влазнев направит средства на покупку формы и туристических палаток для Петровской школы, акустической системы для Елизаветовской школы, зонта и кухонной мебели для Кугейской школы, мебели для Порт-Катоновской школы, иное необходимое оборудование для учреждений в селе Елизаветовка и поселке Новомирский.

Татьяна Михеева в Таганроге направит средства на покупку оборудования и наглядных пособий для кабинета биологии школы № 21, теневых навесов для детских садов № 32 и № 62, а также металлопластиковых окон для детского сада № 94.

В городе Азове депутат поможет приобрести компьютерную технику и оборудование для школы № 7, мебель для школы № 14, искусственные ели для школ № 16 и № 37, сенсорную панель для детского сада № 8, системный блок для детского сада № 19, пищевой котел для детского сада № 29. Кроме того, Владимир Влазнев вместе с депутатом Денисом Бурыкой направят средства на покупку мебели для детского сада № 1 города Азова.

Павел Бережной в Боковском районе поможет закупить квадрокоптеры и оборудование к ним для школы имени Теличенко, игровое оборудование для детских садов «Колобок» и «Солнышко». Также он направит средства на покупку уличного спортивного оборудования для Волошинского информационно-культурного центра Миллеровского района.

Максим Гелас поможет закупить спортивный инвентарь для споршколы № 4 города Волгодонска. А также мебель для Мокро-Соленовского сельского клуба Волгодонского района.

Борис Гуркин в Аксайском районе направит средства на покупку компьютерной техники для Грушевской школы, кухонного оборудования для детского сада № 39 «Росинка», бытовой техники для детского сада № 40 «Пчелка». В Октябрьском районе депутат поможет приобрести газовые котлы для школы № 63 и детского сада № 30 «Зоренька».

В городе Шахты парламентарий направит средства на покупку систем оповещения и оборудования для школ № 9, № 41 и № 43, в Новочеркасске — на покупку акустической системы и оборудования для школы № 6.

Станислав Дегтярев в Неклиновском районе поможет приобрести кухонное оборудование и бытовую технику для Беглицкой, Марьевской, Носовской, Сухо-Сарматской школ, а также детского сада «Солнышко» в селе Новобессергеневка. Также он направит средства на покупку акустических систем и оборудования для Малокаменского сельского Дома культуры Каменского района.

Кроме того, в Белокалитвинском районе парламентарий поможет оборудовать медицинский кабинет в школе № 1, приобрести водонагреватель и бытовую технику для школы № 6, бытовую технику для детских садов № 1 «Тополек», № 4 «Солнечный», а также газовое оборудование для спортивной школы «Спарта» Тарасовского района. В городе Донецке парламентарий направит средства на покупку бытовой техники для школ № 2, № 4, № 13, детских садов № 2, № 8, №1, а также мебели для детского сада № 7.

Николай Ромашенко направит средства в Волгодонском районе на покупку отопительных котлов для Мокро-Соленовской школы и детского сада № 22 «Ромашка», бытовой техники для детского сада № 1 «Малыш» и Потаповской школы. В Константиновском районе депутат поможет закупить газовый котел для Мариинской школы, а также стройматериалы для школы № 1, в Цимлянском районе направит средства на покупку мебели для детского сада «Одуванчик» в хуторе Паршикова и игрового оборудования для детского сада «Красная шапочка» в станице Калининской.

Владимир Срабонянц в Багаевском районе поможет приобрести мебель для Арпачинской и Ясненской школ, в Веселовском районе – бытовую технику для школы № 1, в Октябрьском сельском районе – счетчики и расходные материалы к ним для школы № 23, газовые котлы для детского сада № 14 «Аленушка», в Пролетарском сельском районе – мебель для лицея № 1, бытовую технику для гимназии № 3, моечную ванну для школы № 4.

Виктор Халын в Цимлянском районе направит средства на покупку кухонного оборудования для Камышевской казачьей школы, жалюзи для Лозновской школы, мебели для детского сада «Казачок». В Волгодонске парламентарий поможет приобрести сплит-системы для Центра детского творчества, мебель для школы № 13, проектор и экраны для детского сада «Золотой ключик».

Сергей Ярошенко направит средства на покупку беспилотников для Центра внешкольной работы Егорлыкского района и строительных материалов для детского сада «Тополек» Кагальницкого района. Андрей Курносов поможет закупить оборудование для тепловой станции, насосы и баки для Зеленовского сельского Дома культуры Тарасовского района.

Владислав Синёв направит средства на покупку компьютерной техники и радиосистем для Богоявленского сельского Дома культуры Константиновского района. Игорь Петровский поможет приобрести сценические костюмы для Реконструкторского сельского Дома культуры Аксайского района. Также он направит средства в Волгодонском районе на покупку газовых котлов для Побединской и Потаповской школ, а также для детских садов № 8 «Чайка», № 9 «Колокольчик», № 21 «Колосок».

В Константиновском районе парламентарий поможет приобрести настенные доски для Нижнежуравской и Николаевской школ, моечную ванну и кухонное оборудование для детского сада № 14 «Золотой ключик». В Волгодонске депутат «Единой России» направит средства на выборочный капитальный ремонт Центра образования, мебели для школы № 12, кухонного оборудования для детского сада «Аленький цветочек», компьютерной техники для детского сада «Аленушка» и бытовой техники для детского сада «Малыш».

Мурат Харцызов окажет поддержку Дому культуры «Камышевский» Зимовниковского района и закупит газовый котел с оборудованием.

Артем Величко в Неклиновском районе направит средства на покупку кухонной техники и оборудования для Морско-Чулекской, Самбекской, Синявской, Советинской школ, а также кухонной техники для детских садов «Красная Шапочка» в селе Вареновка, Приморского детского сада «Солнышко». В Новошахтинске депутат поможет закупить спортивный инвентарь для спортшколы № 2, юнармейскую форму для школы № 37, мебель для школы № 38 и кухонную технику для детского сада № 14 «Ромашка».

Аркадий Горцевской закупит оборудование для интерактивного кабинета детского сада № 4 города Шахты.

Александр Ремета поможет приобрести кухонную технику для Висловской школы Семикаракорского района.

Фото предоставлено фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области