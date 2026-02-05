Дончанка припарковала машину открытой с ключом в замке зажигания — нетрезвый парень угнал ее и разбил

Полицейские задержали злоумышленника и вернули хозяйке иномарку, которая теперь нуждается в ремонте.
В городе Морозовске Ростовской области полицейские раскрыли угон автомобиля марки Mitsubishi Pajero, который его 45-летняя хозяйка припарковала около дома незапертым, с ключом в замке зажигания.
Открытой машиной немедленно воспользовался проходящий мимо нетрезвый 23-летний местный житель. Он сел в чужое авто и поехал кататься по городу. Спустя некоторое время мужчина попал в ДТП и был задержан сотрудниками полиции.
Изрядно помятую иномарку вернули хозяйке, а на злоумышленника завели уголовное дело.
Фото: ТГ-канал «МВД 61»
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».