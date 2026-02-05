Главная » Новости Ростовской области

Дончанка припарковала машину открытой с ключом в замке зажигания — нетрезвый парень угнал ее и разбил

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Полицейские задержали злоумышленника и вернули хозяйке иномарку, которая теперь нуждается в ремонте.

Новости Ростовской области

В городе Морозовске Ростовской области полицейские раскрыли угон автомобиля марки Mitsubishi Pajero, который его 45-летняя хозяйка припарковала около дома незапертым, с ключом в замке зажигания.

Открытой машиной немедленно воспользовался проходящий мимо нетрезвый 23-летний местный житель. Он сел в чужое авто и поехал кататься по городу. Спустя некоторое время мужчина попал в ДТП и был задержан сотрудниками полиции.

Изрядно помятую иномарку вернули хозяйке, а на злоумышленника завели уголовное дело.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область угон
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru