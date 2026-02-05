Дончанка припарковала машину открытой с ключом в замке зажигания — нетрезвый парень угнал ее и разбил

Полицейские задержали злоумышленника и вернули хозяйке иномарку, которая теперь нуждается в ремонте.

В городе Морозовске Ростовской области полицейские раскрыли угон автомобиля марки Mitsubishi Pajero, который его 45-летняя хозяйка припарковала около дома незапертым, с ключом в замке зажигания.

Открытой машиной немедленно воспользовался проходящий мимо нетрезвый 23-летний местный житель. Он сел в чужое авто и поехал кататься по городу. Спустя некоторое время мужчина попал в ДТП и был задержан сотрудниками полиции.

Изрядно помятую иномарку вернули хозяйке, а на злоумышленника завели уголовное дело.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»