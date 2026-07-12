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До конца воскресенья, 12 июля, в Ростовской области местами прогнозируют ливни с грозой и градом, а также сильный ветер

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МЧС по региону распространило штормовое предупреждение.

#Погода

По данным Ростгидромета, в период 16-18 часов и до конца суток 12 июля местами в Ростовской области ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с, говорится в сообщении ведомства.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при сильном ветре: закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, проводов и рекламных щитов. В экстренных случаях можно звонить по номеру «112» — он работает круглосуточно и бесплатно с любых телефонов, включая мобильные, стационарные и спутниковые.

Фото Сергея Плишенко

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новости погода Ростовская область штормовое предупреждение
Таганрогская правда

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