Днем 6 ноября военные отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

Вражеские дроны уничтожены над Новошахтинском.

«В период с 15 часов 6 ноября российская ПВО успешно отразила воздушную атаку, уничтожив БПЛА над Новошахтинском. Пострадавших среди людей нет», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о последствиях на земле уточняется.

6 ноября беспилотная опасность на всей территории Ростовской области была объявлена в 15.11. В 16.06 региональное управление МЧС сообщило об отбое воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 6 ноября украинские БПЛА атаковали пять районов Дона.

Фото из архива «Таганрогской правды»