Слюсарь: воздушная атака на Ростовскую область отражена в пяти районах Дона

Опубликовано

Люди не пострадали, последствия на земле уточняются.

В ночь на 6 октября донские системы ПВО успешно отразили очередную воздушную атаку в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область за ночь силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, — сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь. — Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется».

Ростовская область, по информации Минобороны России, была атакована прошедшей ночью в числе 10 регионов страны. Всего 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены российскими средствами ПВО. Над Ростовской областью было сбито 4 БПЛА.

